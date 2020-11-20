Постпред Крыма при Президенте России, вице-премьер республики Георгий Мурадов призвал представителей киевской власти думать не о том, как восстановить контроль над Крымом, а о том, как «вернуть мозги» украинцев к единству с Россией. Об этом 20 ноября сообщает РИА Новости

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По его словам, украинцам нужно «вернуть мозги» к пониманию того, что они выживут как народ только там, где они веками были самими собой — в единстве со всеми своими народами-братьями, от которых их насильственно отрывают, чтобы сделать «пушечным мясом» в братоубийственной войне до последнего украинца.

Постпред подчеркнул, что хранит документы, которые подписывал Куницын вместе с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, о строительстве моста через Керченский пролив почти два десятилетия назад, и многие записи о заверениях тогда крымских руководителей в верности Русскому миру и единству Крыма с Россией.

Ранее экс-премьер Крыма и бывший губернатор Севастополя, занимавший руководящие посты до воссоединения полуострова с Россией, а ныне советник главы Офиса президента Украины Сергей Куницын в эфире крымско-татарского телеканала ATR заявил, что для того, чтобы вернуть Крым Украине, необходимо «вернуть мозги» людей, то есть перевернуть их сознание.