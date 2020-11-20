«Действительно, надо вернуть мозги людей, но не крымчан, а оболваненных бандеровщинной украинцев к нашей общей судьбе, истории и пониманию предательства украинской элиты, сбежавшей из нашей единой цивилизационной семьи с целью стать страной нетрадиционной цивилизационной ориентации, лишенной, как и такие же люди, перспективы выживания», — сказал Мурадов.
По его словам, украинцам нужно «вернуть мозги» к пониманию того, что они выживут как народ только там, где они веками были самими собой — в единстве со всеми своими народами-братьями, от которых их насильственно отрывают, чтобы сделать «пушечным мясом» в братоубийственной войне до последнего украинца.
Постпред подчеркнул, что хранит документы, которые подписывал Куницын вместе с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, о строительстве моста через Керченский пролив почти два десятилетия назад, и многие записи о заверениях тогда крымских руководителей в верности Русскому миру и единству Крыма с Россией.
Ранее экс-премьер Крыма и бывший губернатор Севастополя, занимавший руководящие посты до воссоединения полуострова с Россией, а ныне советник главы Офиса президента Украины Сергей Куницын в эфире крымско-татарского телеканала ATR заявил, что для того, чтобы вернуть Крым Украине, необходимо «вернуть мозги» людей, то есть перевернуть их сознание.