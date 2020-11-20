На словах Зеленский «вприпрыжку» бежал поздравлять Байдена, а на деле же на Украине делали ставку на победу Трампа, считает политический консультант Сергей Слободчук. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Он отметил, что в случае победы демократов на Украине усилится «грантовая тусовка», а в случае победы республиканцев могут появиться санкции в отношении тех, кто пытался как-то повлиять на исход выборов в США: Андрея Деркача, Давида Жвании и других.

«Скажем, Офис президента командировал Андрея Деркача неформально руководить "Энергоатомом". Именно его люди сейчас проводят там реорганизацию, контролируют финансовые потоки. А в "Энергоатоме" финансовые потоки многомиллионные. Казалось бы, если Зеленский и компания так за Байдена, то должны дистанцироваться от человека, который нанёс серьёзный информационный удар по кандидату от демократов», — сказал Слободчук.

Сергей Слободчук: Зеленскому надо помнить, что попытка госпереворота не имеет срока давности © скриншот

«Интересно, если выиграет Байден, как в Белом доме расценят такую игру? Ведь на словах Зеленский вприпрыжку бежал поздравлять Байдена. А на деле, выходит, сделали ставку на Трампа и помогали именно действующему президенту США? И это не единственный интересный такой ребус. В общем, всё зависит от того, кто выиграет в США. Если выиграют "свои" — то могут отблагодарить. А если "чужие" — так и бумеранг может прилететь», — заключил Слободчук.

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Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце.

Байден уже назвал себя победителем, однако Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах.