Можно согласиться с мнением президента Белоруссии Александром Лукашенко, который прогнозирует, что массовые акции протеста в республике продлятся минимум до весны. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт тоже считает, что массовые акции протеста с разной степени интенсивности продлятся как минимум до весны, а потом они вспыхнут с новой силой, в том числе в связи с ухудшением экономической ситуации.

«Сама по себе зима не является причиной, по которой протесты могут уменьшиться. Пример тому Украина, где обе революции были в холодные времена года. Поэтому я бы на месте Лукашенко не расслаблялся», — подчеркнул Болкунец.

По его мнению, выход из белорусского кризиса невозможен без диалога со стороны властей и оппозиции, но позиция властей с имитацией диалога и репрессиями постепенно приведёт к тому, что с ней откажутся сотрудничать.

Если после недавних событий, связанных с гибелью одного из протестующих, кто-то из политиков сядет за один стол с Лукашенко, он точно потеряет поддержку в обществе, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции.

Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. При разгонах митингов силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.