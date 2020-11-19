Подписчики певицы белорусского происхождения Натальи Подольской жестко раскритиковали звезду за походы в развлекательные заведения в период грудного вскармливания, когда весь мир борется с COVID-19. Пост от 18 ноября и комментарии к нему можно посмотреть в Instagram артистки

«Твое лицо, когда поняла, что забыла дома блок от (простите) молокоотсоса. Вечеринка закончена. Гребу домой», — пожаловалась Подольская.

«Месячный ребенок, а вы по ресторанам? А еще и COVID-19 везде!», «Можно сцедиться руками», «Какие вечеринки?! Ребенок еще такой маленький!» — отреагировали пользователи.

Уроженка города Могилева Наталья Подольская с 2010 года замужем за музыкантом Владимиром Пресняковым, у них двое детей: 5-летний Артемий и Иван, который появился на свет 22 октября 2020 года. Его рождению певица посвятила новую песню.

У Преснякова есть еще один ребенок от первого брака с певицей Кристиной Орбакайте Никита, ему сейчас 29 лет.