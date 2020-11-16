Больше всего рисков подхватить инфекцию там, где нет проветривания, заявил Комаровский и уточнил, что транспорт в этом вопросе на первом месте: «Любой вагон метро — прекрасная модель», что стало поводом для дискуссии пользователей.
«Граждане! Когда заходите в вагон метро, маршрутку, не стесняйтесь — протяните руку и откройте ближайшее к себе окно. За вас это не сделает никто!», «По поводу метро — позвольте возразить: там такой поток вентилируемого воздуха, что при движении уши иногда закладывает», — написали комментаторы.
В список опасных врач включил еще камеры в тюрьмах, казармы, корабли и дома престарелых и больничные палаты.
«Особенно в тех странах, где государству испокон веков было наплевать на воздухообмен в палатах, а люди испокон веков боятся сквозняков больше, чем всех вирусов, вместе взятых», — сказал Комаровский.
При этом самолеты он не включил в этот перечень, так как в них все-таки достаточно сильная система фильтрации.
«Самое страшное место, где можно заразиться, — очередь под дверью к терапевту», «У нас в лаборатории, в которую целыми днями ходят сдавать тесты на ковид, никакой системы вентиляции», — выдвинули свои версии подписчики.