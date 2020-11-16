Врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, куда лучше не ходить и не попадать, чтобы максимально обезопасить себя от заражения коронавирусом. Этому медик посвятил новый ролик, который он выложил на YouTube-канале 12 ноября

Комаровский точно сказал, сколько раз ребенок «имеет право» болеть © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

«Граждане! Когда заходите в вагон метро, маршрутку, не стесняйтесь — протяните руку и откройте ближайшее к себе окно. За вас это не сделает никто!», «По поводу метро — позвольте возразить: там такой поток вентилируемого воздуха, что при движении уши иногда закладывает», — написали комментаторы.

В список опасных врач включил еще камеры в тюрьмах, казармы, корабли и дома престарелых и больничные палаты.

«Особенно в тех странах, где государству испокон веков было наплевать на воздухообмен в палатах, а люди испокон веков боятся сквозняков больше, чем всех вирусов, вместе взятых», — сказал Комаровский.

При этом самолеты он не включил в этот перечень, так как в них все-таки достаточно сильная система фильтрации.

«Самое страшное место, где можно заразиться, — очередь под дверью к терапевту», «У нас в лаборатории, в которую целыми днями ходят сдавать тесты на ковид, никакой системы вентиляции», — выдвинули свои версии подписчики.