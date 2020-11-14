Минск хотел бы купить в Казахстане и Туркмении нефть и газ, но Россия не разрешит их транспортировку по своей территории. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 ноября, отвечая на вопросы журналистов из пяти стран: Белоруссии, Казахстана, Молдавии, России и Украины

Третьяков рассказал о козырях, которые сами пришли в руки Лукашенко © Пресс-служба президента Республики Беларусь | Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в фотобанк

«Мы готовы в Казахстане покупать, но Россия никогда через свою территорию не пропускала и пока не пропускает ни газ, ни нефть. Мы в Туркменистане готовы купить газ, но Россия его не пропустит через свою территорию, потому что она свое хочет продать», — сказал Лукашенко во время встречи с журналистами, фрагменты которой показал телеканал СТВ.

По его мнению, если члены ЕАЭС хотят развития союза, надо идти не на уступки, а на реализацию тех договоренностей, которые были подписаны.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.