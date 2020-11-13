Американскую внешнюю политику можно уважать за то, что ради своих интересов они готовы отбрасывать на второй план личные симпатии/антипатии. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру, отвечая на вопрос о дальнейшей позиции США по президенту Белоруссии Александру Лукашенко

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах будет добиваться введения санкций в отношении Лукашенко и его окружения. При этом Лукашенко во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео пожелал Дональду Трампу удачи.

Если американцы найдут возможности для того, чтобы привлечь Лукашенко на свою сторону, они забудут про все, что делал Лукашенко до этого, уверен эксперт.

«А не нужно будет, то они вспомнят даже то, чего Лукашенко не делал. Про нас, например, вспоминают регулярно, и нам вспоминают даже то, что мы не делали (всякие «отравления», «преследования сексуальных меньшинств» и все остальное»). Мы иногда слишком хорошо о них думаем. Мы считаем их идейными людьми и что их действия будут как-то ограничены этими идеями. Ничего подобного», — подчеркнул Жарихин.

Политолог добавил, что вряд ли бы Лукашенко согласился на предложение США обеспечить ему политическую поддержку в обмен на постепенный выход Белоруссии из Союзного государства и ОДКБ, поскольку американцы своего слова не держат.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.