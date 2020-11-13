Все странности в политическом поведении Трампа объясняются тем, что он пытается, как и обещал пред выборами, восстановить производство внутри Соединенных Государств Америки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист Анатолий Вассерман

При Байдене у отношений Россия-США появится ядерный потенциал © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Так вот под раздачу попал не только Китай, но и Европейский союз. В Китай сейчас выведена львиная доля промышленных производств из самих США, поэтому именно Китаю в отличие от громадного большинства стран система разделения труда выгодна», — объяснил Анатолий Вассерман.

Европейский союз поставляет в США всякую экзотику, какую в Китае не делают, поэтому ЕС сейчас надеется, что Байден восстановит соглашения, разорванные Трампом, и снова полностью откроет американский рынок для европейских товаров, считает собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

По данным американских СМИ победу на выборах президента США одержал кандидат от демократов Джо Байден. Трамп не признал свое поражение. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованием расследовать предполагаемые нарушения.