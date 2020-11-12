Певица украинского происхождения Настя Каменских поделилась на днях в Instagram провокационным снимком, вызвавшим неоднозначную реакцию

«Нашла в телефоне еще одно фото с лета. Сколько же воспоминаний осталось до сих пор!» — написала Каменских и напомнила, что вскоре предстоит подводить итоги года.

«Дурью мается»: Каменских нарвалась на жесткую критику - видео © Facebook, NK показывала фото в этом купальнике с пляжа и танцевала в нем под песню группы Mozgi «Chica Bamboni».

«Шикарная», «Больна на голову», «Бикини на плечи еще б натянула было б супер», «Хай на уши б натянула», «Такие высокие трусы Насте совсем не идут. Ужас», «Надоело смотреть на ваши голые ж…», — написали в комментариях к записи.

Также Каменских радовала фанатов снимками и без трусов.