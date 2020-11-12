«Нашла в телефоне еще одно фото с лета. Сколько же воспоминаний осталось до сих пор!» — написала Каменских и напомнила, что вскоре предстоит подводить итоги года.
На снимке певица в белом бикини с трусами, натянутыми на талию. Ранее она уже показывала фото в этом купальнике с пляжа и танцевала в нем под песню группы Mozgi «Chica Bamboni».
«Шикарная», «Больна на голову», «Бикини на плечи еще б натянула было б супер», «Хай на уши б натянула», «Такие высокие трусы Насте совсем не идут. Ужас», «Надоело смотреть на ваши голые ж…», — написали в комментариях к записи.
Также Каменских радовала фанатов снимками и без трусов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Lovely days 🤍 ⠀ Нашла в телефоне еще одно фото с лета. Сколько же воспоминаний осталось до сих пор! ☺️ ⠀ Я уже рассказывала, что веду электронный дневник, где возле моих фото написано воспоминание о том дне, когда оно было сделано? ⠀ Люблю иногда его пересматривать и вспоминать радостные моменты 🥰 А еще, скоро мы все будем подводить итоги года и можно будет пересмотреть свои записи и понять, насколько интересным и продуктивным был этот год для меня. Берите на заметку 😘✔️ ⠀ #memories #recuerdos #lovelymoments