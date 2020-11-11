Белорусские силовики сейчас сохраняют верность президенту Александру Лукашенко. Но с течение времени они могут поменять свою позицию. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире интернет-канала Politwera

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Время проходит, и мнение легионов тоже меняется. Они сегодня провозглашают тебя императором, а через какой-нибудь паршивый месяц или два они тебя же убивают. Потому что они хотят сохранить свои жизни и благополучие», — указал Ищенко.

Что касается поддержки Лукашенко со стороны общества, то большинство белорусов пока не выступают против него, но и не выступают за, и это все равно ограничивает Лукашенко в его действиях, добавил политолог.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.