Эксперт подчеркнул, что опора на силовой ресурс позволяет удерживать власть в критической ситуации, но она не позволяет удерживать власть вечно, и нужно все равно опираться на поддержку общества.
«Время проходит, и мнение легионов тоже меняется. Они сегодня провозглашают тебя императором, а через какой-нибудь паршивый месяц или два они тебя же убивают. Потому что они хотят сохранить свои жизни и благополучие», — указал Ищенко.
Что касается поддержки Лукашенко со стороны общества, то большинство белорусов пока не выступают против него, но и не выступают за, и это все равно ограничивает Лукашенко в его действиях, добавил политолог.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.