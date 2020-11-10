У мэра города Черкассы Анатолия Бондаренко диагностировали коронавирус. Об этом политик сообщил 10 ноября в Facebook

Городской голова Черкасс, выступавший против жестких карантинных мер, объявил, что «коронавирус не прошел мимо» него. По его словам, он находится в самоизоляции с 5 ноября, когда сдал анализ на COVID-19.

«Тест, который я сдал в Черкасской городской больнице №3, подтвердил [заражение]… стал «плюсовым» (положительным. — Ред.). Чувствую себя нормально… Работаю дистанционно с документами», — рассказал Бондаренко.

Новое коронавирусное зонирование вступает в силу на Украине © REUTERS, Valentyn Ogirenko

При этом в октябре, когда город оказался в «оранжевой» зоне, глава Черкасс отказался вводить карантинные ограничения для предприятий и заведений.

Еще раньше, в мае, Бондаренко отказался соблюдать постановление Кабмина об ужесточении карантина из-за пандемии коронавируса и подвергся критике со стороны центральных властей.

Полиция открыла уголовное производство по факту принятия исполкомом Черкасского горсовета решения об ослаблении карантинных ограничений.