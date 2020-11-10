Ранее Макрон принял канцлера Австрии Себастьяна Курца в Елисейском дворце. Кроме того, Макрон и Курц, а также канцлер Германии Ангела Меркель, глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняли участие в видеоконференции по европейскому ответу на террористическую угрозу.
«Мы должны реформировать Шенген, чтобы он стал пространством безопасности», — сказал президент Франции в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.
Он также отметил необходимость усиления внешних границ Евросоюза и высказался за создание Европейского совета внутренней безопасности.