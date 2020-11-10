Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости реформировать Шенгенскую зону для того, чтобы она стала пространством безопасности. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщило агентство РИА Новости

Потоки беженцев из мусульманских стран захлестывают Европу. Во Франции всплеск исламского терроризма © REUTERS, Eric Gaillard Себастьяна Курца в Елисейском дворце. Кроме того, Макрон и Курц, а также канцлер Германии Ангела Меркель, глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняли участие в видеоконференции по европейскому ответу на террористическую угрозу.

«Мы должны реформировать Шенген, чтобы он стал пространством безопасности», — сказал президент Франции в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

Он также отметил необходимость усиления внешних границ Евросоюза и высказался за создание Европейского совета внутренней безопасности.