Джо Байден, объявивший о своей победе на прошедших президентских выборах в США, планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом рассказала его сестра Валери Оуэнс Байден, передает РИА Новости со ссылкой на портал Axios 10 ноября

«Конечно. Абсолютно», — ответила женщина на вопрос, уверена ли она в планах Байдена идти на второй срок.

Портал называет Оуэнс ближайшим политическим советником Байдена на протяжении 49 лет.

Опытные русофобы: кто будет отвечать за внешнюю политику у Байдена © REUTERS, Tom Brenner/File Photo

Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден получил голоса 280 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов накануне заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.