«Конечно. Абсолютно», — ответила женщина на вопрос, уверена ли она в планах Байдена идти на второй срок.
Портал называет Оуэнс ближайшим политическим советником Байдена на протяжении 49 лет.
Стоит отметить, что в 2024 году Байдену исполнится 81 год.
Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден получил голоса 280 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов накануне заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.