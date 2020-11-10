Святой престол обнародовал во вторник специальный отчет о расследовании в отношении отстраненного американского кардинала Теодора Эдгара Маккэррика, который ранее был признан судом Римско-католической церкви виновным в педофилии, сообщает РИА Новости 10 ноября

Этот объемный документ был подготовлен Государственным секретариатом Ватикана по личному поручению папы Римского Франциска на основе материалов различных церковных архивов и охватывает весь период жизни и деятельности Маккэррика с 1930 года по 2017 год.

«Мы публикуем отчет с болью за раны, которые эта история нанесла жертвам, членам их семей, церкви США, Вселенской церкви», — подчеркнул госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

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Подводя итоги двухлетнего расследования в отношении Маккэррика и отметив меры, принятые Святым престолом для защиты несовершеннолетних от сексуального насилия со стороны священнослужителей, госсекретарь выразил надежду, что «эти феномены не повторятся».

Маккэррик, которому сейчас 90 лет, был рукоположен в сан священника в 1958 году в Нью-Йорке и сделал блестящую карьеру.

В 1977 году он был назначен вспомогательным епископом Нью-Йорка, в 1981 возглавил новообразованную епархию Метачена в штате Нью-Джерси, в 1986 году стал архиепископом Ньюарка.

В ноябре 2000 года папа Римский Иоанн Павел II назначил его епископом Вашингтона и спустя три месяца вручил ему кардинальскую шапку. В апреле 2005 года он принял участие в конклаве, избравшем на Апостольский престол Бенедикта XVI.

С поста архиепископа Маккэррик ушел по достижении 75-летнего возраста в мае 2006 года.

По данным американских СМИ, иерархи католической церкви США прекрасно знали об обвинениях в адрес Маккэррика в сексуальных домогательствах по отношению к молодым людям, желавшими стать монахами или принять сан.

По информации журналистов, один из первых случаев сексуального насилия над несовершеннолетним со стороны Маккэррика имел место почти 50 лет назад, когда он еще служил в епархии Нью-Йорка.

В то же время в документе утверждается, что вплоть до 2017 года папа Франциск не получал от своих сотрудников никакой информации по поводу сексуального насилия кардинала в отношении несовершеннолетних.

Только получив первое свидетельство одной из жертв епископа-педофила, понтифик немедленно принял меры.

В июне 2018 года Маккэррик был отстранен Святым престолом от служения после того, как обвинения в адрес иерарха в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним были признаны церковными властями "правдоподобными и обоснованными".

27 июля Маккэррик был вынужден подать папе Франциску прошение об отставке с поста члена Кардинальской коллегии, которое было удовлетворено. Тогда же понтифик предписал экс-кардиналу провести остаток жизни в покаянии и молитвах.