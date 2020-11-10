Власти украинской столицы не пришли к окончательному решению о судьбе пятиэтажек, именуемых в народе хрущевками. Предполагается, что они претерпят реконструкцию, которая позволит избежать их массового сноса, рассказал в эфире канала «Украина 24» глава «Киевгенплана» Сергей Броневицкий

Хрущевки — советские типовые панельные или кирпичные дома, как правило 5-этажные, с малогабаритными квартирами. Их строительство началось во второй половине прошлого века при Никите Хрущеве. В свое время строительство таких построек позволило решить проблему с нехваткой жилья у населения. Институт нацпамяти Украины сдался без боя сталинкам и хрущевкам © Белый Кофе

По словам Броневицкого, власти Киева могут пойти по пути реконструкции хрущевок, чтобы избежать сноса домов и строительства новой инфраструктуры (детских садов, поликлиник, транспортных развязок и т.д.), так как новые дома будут большими по площади и этажности, а следовательно, будут вмещать больше жителей.

Предположительно, хрущевки будут реконструировать и достраивать к ним по 1-2 этажа.

Также начальник «Киевгенплана» заявил, что в соответствующем проекте будут преимущественно заняты частные инвесторы, однако они получат помощь от властей, так как 30-40% нового-старого жилья должно распределяться городом.

Моральный и физический износ хрущевок — проблема многих городов в постсоветских странах. В Москве еще в начале 2000-х гг. начался снос устаревших домов этого типа. С 2017 года в столице России действует проект реновации, по которому сносу подлежит более 25 млн кв. м жилья и строительство на их месте новых домов повышенной комфортности, часть жилья занимают жители снесенных хрущевок, остальное выставляется на продажу.

В Киеве, по статистике, почти каждый второй дом — хрущевка. По состоянию на октябрь этого года, в 5395 таких домов живут в общей сложности более 566 тыс. киевлян.