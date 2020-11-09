Отношения Вашингтона и Москвы после избрания Джо Байдена президентом не улучшатся, сказал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев 9 ноября

Ранее сообщалось, что на выборах президента США победил демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Однако соперник Байдена Дональд Трамп оспаривает итоги голосования в суде.

«Внешнюю политику будут определять известные нам люди из команды Обамы — Байдена», — приводит РИА Новости слова Косачева.

Трамп вступает в борьбу с самопровозглашённым президентом США Байденом © AP,

Россия в разряде тех врагов Америки, на которых очень легко и соблазнительно заработать дополнительные очки, отметил законодатель.