Украина перешла на второй этап реагирования на коронавирусную болезнь и запретила все плановые операции и госпитализации. Об этом 9 ноября заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

«Еще раз подчеркну, с понедельника все плановые операции, плановые госпитализации запрещены в наших больницах. Больницы принимают исключительно ургентных больных и больных с коронавирусной болезнью. Ситуация крайне напряженная», — заявил Ляшко.

Новая шокирующая гипотеза: врачи сравнивают коронавирус с ВИЧ © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Также на Украине планируют ввести карантин «выходного дня». Все должно быть закрыто, кроме критической инфраструктуры — магазинов и аптек. Рестораны смогут работать только на вынос.