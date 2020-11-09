«Еще раз подчеркну, с понедельника все плановые операции, плановые госпитализации запрещены в наших больницах. Больницы принимают исключительно ургентных больных и больных с коронавирусной болезнью. Ситуация крайне напряженная», — заявил Ляшко.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. На прошлой неделе был зафиксирован антирекорд заболеваемости за сутки — более 10 тыс. человек. За последние сутки заразились 8,6 тыс. украинцев. По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тыс. украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.
Также на Украине планируют ввести карантин «выходного дня». Все должно быть закрыто, кроме критической инфраструктуры — магазинов и аптек. Рестораны смогут работать только на вынос.