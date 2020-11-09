Украина ищет возможность закупить вакцину против коронавируса через Бразилию, где тестируют российские разработки. Об этом 9 ноября сообщила экспертная организация StateWatch

В Израиле планируют зарегистрировать российскую вакцину от COVID-19 © РФПИ и Центр имени Гамалеи | РФПИ и Центр имени Гамалеи | Перейти в фотобанк

Однако дипломаты предупреждают правительство Украины, что в первую очередь Бразилия будет удовлетворять потребности внутреннего рынка, который составляет более 210 миллионов человек.

Также отмечается, что Бразилия не является производителем вакцин, а только тестирует их и закупает смеси для дальнейшего производства в стране.

Бразилия заключила соглашение о сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций по поставкам 50 млн доз вакцины против COVID-19. Проведение клинических исследований этой вакцины планировалось с октября 2020 года.

Первую вакцину от коронавируса в России разработал Центр имени Гамалеи, она получила название «Спутник V». Массовое производство препарата стартовало 15 августа, первыми его получат медики и граждане из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса запустят в 2021 году.

Около 60% украинцев поддерживают идею покупки вакцины против коронавируса у Российской Федерации. Об этом говорится в социологическом исследовании RTS («Роботизированные телесистемы»).

В октябре депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с российским лидером Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность продажи этой вакцины Украине. Путин ответил, что это возможно.

При этом президент Украины Владимир Зеленский обращение Медведчука к Путину назвал циничным.