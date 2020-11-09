«Относительно нынешних выборов можно сказать, что вопрос, кто выиграл, а кто проиграл, на самом деле не имеет никакого отношения к избирательному процессу, к прозрачности самих выборов. Избиратели превращаются исключительно в декорации. Мы видели очевидные и неприкрытые фальсификации в ходе этих выборов», — заявил он.
Эксперт подчеркнул, что сегодня постправда, то есть обращение к эмоциям и личным убеждениям при формировании общественного мнения, стала одним из элементов избирательного процесса в Соединенных Штатах.
Ранее демократ Джо Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Перед этим крупнейшие американские СМИ также объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.
Действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. В воскресенье, 8 ноября, на улицы США вышли сторонники Байдена, празднующие победу, а также сторонники Трампа, протестующие против фальсификации выборов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.