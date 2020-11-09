Американские выборы перестали быть эталоном честных выборов, происходит девальвация понятия «избирательное право». Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Убийство демократии. Война и мир после выборов в США © РИА Новости, Алексей Богдановский | Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, что сегодня постправда, то есть обращение к эмоциям и личным убеждениям при формировании общественного мнения, стала одним из элементов избирательного процесса в Соединенных Штатах.

Ранее демократ Джо Байден объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Перед этим крупнейшие американские СМИ также объявили о победе Байдена в президентской гонке. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.

Действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде. В воскресенье, 8 ноября, на улицы США вышли сторонники Байдена, празднующие победу, а также сторонники Трампа, протестующие против фальсификации выборов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.