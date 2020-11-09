«Зеленский все равно будет пытаться максимально взять его под свой контроль. Да, блицкриг провалился, никакого увольнения не будет. Возможно, он будет оказывать точечное давление на судей, применять сам закон о Конституционном суде, чтобы кворум увеличить. Он попытается немного уменьшить амбиции КС, но полного захвата власти уже не получится», — сказал политолог.
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На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.