Решение вопроса с Конституционным судом скорее всего будет в ближайшие несколько недель. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Кирилл Молчанов

Кирилл Молчанов: Ошибочно полагать, что Байден наведет на Украине новый порядок © Facebook, Денис Жарких Полностью интервью можно прочитать здесь. На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.