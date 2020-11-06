На Украине есть силы, которым выгодна победа Джо Байдена на президентских выборах в США, но это не приведет к изменению отношений между Вашингтоном и Киевом, считает украинский политолог Кирилл Молчанов

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких

- Кирилл, в США прошли выборы президента США, хотя результаты еще не объявлены. Как на Украине оценивают эти выборы, чем они все же завершатся?

— Есть силы, которые ставили на Трампа, есть силы, которые ставили на Байдена. Условное «прозападное лобби» и «соросята» наверняка будут в восторге от победы Байдена. Порошенко будет в восторге от победы Байдена. Он считает, что тот поможет ему укрепиться в украинской политике.

Для Зеленского эта ситуация наиболее опасна, потому что он и Байдена прямо не поддерживал, и с Трампом толком коммуникацию не смог выстроить.

В целом же я не думаю, что эти выборы как-то принципиально повлияют на межгосударственные отношения.

- А может ли результат выборов повлиять на то, чем закончится кризис вокруг Конституционного суда?

— Дело в том, что решение вопроса с Конституционным судом скорее всего будет в ближайшие несколько недель. В любом случае, даже если победит Байден, придется ждать месяца 2-3, пока он вступит в полномочия. Я бы так сильно это не привязывал. У руководства Украины есть окно возможностей, чтобы решить свои вопросы без оглядки на США. Я бы это все не сводил к одному знаменателю.

- И все же чем закончится история с судом? Будет найден компромисс или его состав разгонят?

— Зеленский все равно будет пытаться максимально взять его под свой контроль. Да, блицкриг провалился, никакого увольнения не будет. Возможно, он будет оказывать точечное давление на судей, применять сам закон о Конституционном суде, чтобы кворум увеличить. Он попытается немного уменьшить амбиции КС, но полного захвата власти уже не получится.

- Леонид Кравчук предоставил свой альтернативный план по Донбассу, а также заявил, что если Россия «признается в том, что хочет войны», Украина будет искать альтернативу Минским соглашениям. С чем связана такая активность первого президента?

— Во-первых, представили в ЛНДР представили план по выполнению Минских соглашений. Вот Кравчук и представил украинскую альтернативу. Изначально предполагалось, что этот план будет касаться реализации Минских соглашений, но по факту оказалось, что это принципиально новый план.

Там достаточно обтекаемо прописаны многие пункты, которые прямо представлены в Минских соглашениях. Там нет ничего про особый статус, про амнистию и так далее.

Это просто продолжение имитации бурной деятельности Кравчука, но это не приведет Украину к миру, а Зеленского — к саммиту в нормандском формате. Там и дальше будут судорожные конвульсии на переговорах, но перспектива практической реализации не прослеживается.

- А может ли в случае победы Байдена США заменить Францию и Германию на переговорах?

— Нет, это вообще невозможно. Дело в том, что еще в 2014-2016 годах, когда Обама был президентом, а Байден — вице-президентом, США не проявляли никакого интереса к переговорному формату. Они вообще от этой темы отгородились.

Я очень сомневаюсь, что сейчас, особенно если учесть внутренние американские проблемы, они как-то изменят свои позиции. Они продолжат дальнейшую санкционную политику. Это абсолютно иллюзорный проект.

Более того, это не надо ни Франции, ни Германии, которые сами не хотят этого расширения. Так что если кто-то в Киеве полагает, что придет Байден и наведет новый порядок, то это мнение очень ошибочно.