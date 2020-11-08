Американское издание Politico назвало кандидатов на ключевые должности в Администрации Джозефа Байдена: ряд постов прочат женщинам, чего не было ранее

Демпартия сохранила лидерство в Палате представителей США - СМИ © РИА Новости, Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

По данным издания, предполагается, что при Байдене Пентагон и Минфин США впервые смогут возглавить женщины. До сих пор этими ведомствами руководили только мужчины.

Так, пост министра обороны прочат экс-замминистра обороны по политическим вопросам Мишель Флорной. Также на пост главы Пентагона рассматривают соавтора проекта санкций против РФ, сенатора-демократа Тэмми Дакуорта и старшего демократа комитета по делам вооруженных сил Сената Джека Рида.

Госсекретарем США может стать экс-помощник по нацбезопасности в Администрации президента Барака Обамы Сьюзан Райс. Минфин, вероятнее всего, возглавит член совета управляющих Федеральным резервом США Лаел Брейнард.

Пост постоянного представителя США при ООН прочат экс-замгоссекретаря Штатов по политическим вопросам Венди Шерман, которая ранее участвовала в переговорах с КНДР по ядерному оружию.

В статье отмечается, что список составили на основе бесед с близким окружением Байдена. При этом, если республиканцы сохранят большинство в Сенате Конгресса США, выдвижение демократами многих кандидатур окажется затрудненным.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде.