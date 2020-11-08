Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке США. Он смог набрать 270 голосов в коллегии выборщиков, которые необходимы для победы.
По данным издания, предполагается, что при Байдене Пентагон и Минфин США впервые смогут возглавить женщины. До сих пор этими ведомствами руководили только мужчины.
Так, пост министра обороны прочат экс-замминистра обороны по политическим вопросам Мишель Флорной. Также на пост главы Пентагона рассматривают соавтора проекта санкций против РФ, сенатора-демократа Тэмми Дакуорта и старшего демократа комитета по делам вооруженных сил Сената Джека Рида.
Госсекретарем США может стать экс-помощник по нацбезопасности в Администрации президента Барака Обамы Сьюзан Райс. Минфин, вероятнее всего, возглавит член совета управляющих Федеральным резервом США Лаел Брейнард.
Пост постоянного представителя США при ООН прочат экс-замгоссекретаря Штатов по политическим вопросам Венди Шерман, которая ранее участвовала в переговорах с КНДР по ядерному оружию.
В статье отмечается, что список составили на основе бесед с близким окружением Байдена. При этом, если республиканцы сохранят большинство в Сенате Конгресса США, выдвижение демократами многих кандидатур окажется затрудненным.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения и он намерен отстаивать собственную победу в суде.