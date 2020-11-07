У особняка председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в Василькове 7 ноября состоялась акция членов Автомайдана и Центра противодействия коррупции с требованием его отставки. Телеграм-канал Pavlovsky news сообщил о стычках активистов с полицией

В субботу, 7 ноября, активисты Автомайдана и Центра противодействия коррупции устроили автопробег к дому председателя Конституционного суда Александра Тупицкого в Василькове под Киевом.





Правоохранители перекрыли проход к жилью судьи. По сообщениям СМИ, экс-нардеп Владимир Парасюк повздорил с правоохранителем, требуя не мешать проходу активистов.





По сообщениям Hromadske, после пререканий с полицейскими активисты установили виселицу, которую привезли с собой, прямо посреди улицы. Потом они зажгли фаеры.

Затем активисты разобрали виселицу и заявили, что теперь повезут ее к зданию КСУ в Киеве.





Ранее, 3 ноября, возле здания Конституционного суда Украины 3 ноября состоялся митинг членов "Нацкорпуса" в поддержку закона о функционировании украинского языка как государственного и с требованием признать его конституционным.





Конституционный кризис возник на Украине после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.



Глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что против него объявлена целенаправленная травля.



