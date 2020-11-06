Только каждый шестой пост пишется на украинском языке, для остальных публикаций украинские пользователи выбирают русский язык. Кроме того, подавляющее большинство аккаунтов украинцев в соцсетях также ведется на русском.
Чаще всего (36,1%) украинский используют в TikTok, на долю Facebook приходится почти 27%, Twitter и Instagram 21,2% и 13,3% соответственно.
Менее всего украинский язык популярен в YouTube. Лишь чуть более 3% контента в этом видеохостинге публикуется на украинском.
Несмотря на все усилия властей ограничить использование русского языка, украинцы предпочитают язык Гоголя и Толстого даже английскому.
«Выходя через интернет или соцсети в глобальный мир украинец прежде всего попадает в огромное русскоязычное пространство. И, в большинстве случаев, переходит на понятный всем русский язык. Просто потому что его так поймёт намного большая аудитория», — объясняют авторы исследования.
На днях студенты Национального технического университета «Днепровская политехника» встали на защиту преподавателя, который отказался читать лекцию на украинском языке.