Лишь 16% контента в соцсетях, которые ведут пользователи с Украины, публикуется на украинском языке. Таковы данные исследования Центра контент-анализа «Пространство свободы», передает 6 ноября «Страна.ua»

На Украине студенты защитили преподавателя, который отказался читать лекцию на украинском - фото © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

Чаще всего (36,1%) украинский используют в TikTok, на долю Facebook приходится почти 27%, Twitter и Instagram 21,2% и 13,3% соответственно.

Менее всего украинский язык популярен в YouTube. Лишь чуть более 3% контента в этом видеохостинге публикуется на украинском.

Несмотря на все усилия властей ограничить использование русского языка, украинцы предпочитают язык Гоголя и Толстого даже английскому.

«Выходя через интернет или соцсети в глобальный мир украинец прежде всего попадает в огромное русскоязычное пространство. И, в большинстве случаев, переходит на понятный всем русский язык. Просто потому что его так поймёт намного большая аудитория», — объясняют авторы исследования.

На днях студенты Национального технического университета «Днепровская политехника» встали на защиту преподавателя, который отказался читать лекцию на украинском языке.