По мнению Мирсалимовой, какими бы ни были итоги выборов в США, имя очередного президента ситуацию в Белоруссии значительно не изменит.
«Протесты в Беларуси, равно как и в других странах, будут продолжаться до тех пор, пока цель не будет достигнута и не произойдёт смена власти», — рассказала политик.
Кроме того, по ее словам, все может измениться, если оппозиция решит, что «миссия провалена» и нужно придумывать новый «креативный план» раскачки гражданского общества.
При этом сама по себе вероятная победа кандидата от демократов Джо Байдена на выборах в США не усилит протесты в Белоруссии, полагает политик.
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