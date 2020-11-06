Ситуация в Белоруссии останется напряженной, пока не произойдет смена власти, заявила белорусский политик Эльвира Мирсалимова в интервью изданию Украина.ру

По мнению Мирсалимовой, какими бы ни были итоги выборов в США, имя очередного президента ситуацию в Белоруссии значительно не изменит.

«Протесты в Беларуси, равно как и в других странах, будут продолжаться до тех пор, пока цель не будет достигнута и не произойдёт смена власти», — рассказала политик.

Минск отказался проводить перевыборы по требованию ОБСЕ © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

При этом сама по себе вероятная победа кандидата от демократов Джо Байдена на выборах в США не усилит протесты в Белоруссии, полагает политик.

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