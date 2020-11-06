В белорусском политическом поле инжду пророссийскими организациями начались трения и разборки. Как это происходит рассказывает белорусский политик Эльвира Мирсалимова

Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру

— Эльвира, как победа Байдена в США может сказаться на поддержке Америкой протестов в Белоруссии? Она усилится или останется на прежнем уровне?

Эльвира Мирсалимова: кто она © предоставлено Эльвирой Мирсалимовой

— Как пророссийски настроенные белорусы относятся к акциям протеста, которые сейчас происходят в Польше?

— Протестам в Польше, как мне видится, радуется только белорусский официоз, которому удобно отвлечь внимание обывателей от кризиса в своей стране, от причин недовольства простых граждан, от анализа неприглядной политической ситуации, от поиска путей достижения гражданского согласия. Удобно, знаете ли, показать, что «там хуже», а значит, можно и у нас «усилить давление, закрутить гайки» и т.п.

Белорусский политический кризис сам собой не исчезнет из-за того, что в Польше началась вакханалия. Глупо тыкать пальцем в телевизор с польскими новостями и при этом довольствоваться тем, что ситуацию в твоей стране, по сути, спас российский лидер.

Теперь можно покудахтать, убедить всех, что «теперь всё будет как раньше», и продолжить бахвальствовать и вновь талдычить о многовекторности.

— Что сейчас происходит с материальным благополучием белорусских семей? Как сказались политические акции последних месяцев?

— Вот уже лет 15, как население Беларуси слышит мантру про зарплату в «пяцьсот». Но, как мы помним, обещать жениться не значит жениться.

В американские выборы включилась Белоруссия: Байден предъявил Трампу за Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Белорусская экономика тотально и критически зависима от российских дотаций, преференций, от особых хозяйственных связей с Российской Федерацией.

От ситуации в России и от поведения российской стороны во многом зависит, какое будущее ожидает простых белорусских граждан.

— В событиях последних месяцев не слышен голос Белорусской православной церкви. Почему? Она принципиально самоустранилась?

— На этот вопрос вам могут ответить исключительно в пресс-службе БПЦ. Да и это — дела мирские, я имею в виду политику. Нужно ли Церкви реагировать на каждое политическое событие?

Могу лишь добавить, что в Беларуси с уважением относятся ко всем традиционным конфессиям, исторически существовавшим на нашей земле. Но Белорусская православная церковь остаётся основной конфессией наших граждан, духовным стрежнем народа.

Поэтому я, мои единомышленники, наша партия, выступаем против политически мотивированных нападок на Церковь, а также против попыток церковного раскола.

Эльвира Мирсалимова: В Белоруссии появились управляемые, удобные власти политические структуры © предоставлено Эльвирой Мирсалимовой

— Происходят ли сейчас какие-то круглые столы или консультации друг с другом политических и общественных организаций?

— Хорошо, что вы задали этот вопрос.

На прошлой неделе в Витебске прошёл первый и пока единственный в «новой политической реальности» круглый стол, на котором действительно были представлены практически все заметные политические партии и движения региона: представители власти и протеста, представители так называемых стачкомов, политики, бизнесмены и общественные деятели.

Люди высказались! Посмотрите видео с мероприятия: это пример и показатель того, как нужно вести диалог — без угроз, без ультиматумов и оскорблений! Услышали друг друга? Услышали. Для начала — отлично! И это не крик заведённой толпы, а вполне внятный и разумный голос, обоснованно указывающий на суть нашей общей проблемы.

Эту площадку организовала наша партия — Республиканская партия труда и справедливости. Указываю на это не ради пиара, не для того, чтобы возвысить себя над коллегами или оппонентами, а только по причине определённых инсинуаций и попыток дискредитации этого диалога. Об этом скажу чуть ниже. Заодно напомню, что на выборах мы не поддержали ни одного из кандидатов, включая Лукашенко.

Показательно, что представители крайних мнений, непримиримые оппоненты доверились нам, пришли на это, скажем прямо, непростое мероприятие, высказали свою позицию без купюр, в свободной обстановке. То есть это был не «междусобойчик» среди «своих», а прозвучал весь спектр мнений белорусского политического поля.

Встретились — лицом к лицу! — за столом, а не на митинге, не на улице, не на баррикадах, не в разъедающей тиши исполкомских кабинетов. К чести витебских руководителей областного уровня, к чести всех участников мероприятия — диалог состоялся.

Эльвира Мирсалимова: Белоруссия и Россия должны создать единую армию с единым командованием © предоставлено Эльвирой Мирсалимовой

Так называемая «пророссийская», а по сути, необелогвардейская и антисоветская, опирающаяся исключительно на воздух, на мыльные пузыри самопиара и деньги российского фонда, несостоявшаяся партия «Союз» умудрилась облить грязью мероприятие, на котором не присутствовали её представители.

Нашим гражданам стоит задуматься о том, что собой представляет так называемая инициатива «Союз». Ведь ещё не став партией, «Союз» занимается исключительно тем, что дискредитирует белорусских политиков, которые все эти годы выступали за тесный союз и интеграцию с Россией, дискредитирует саму идею гражданского спокойствия и согласия. Делайте выводы.

Ещё один момент.

Эльвира Мирсалимова: Белорусский официоз целый год нагнетал антироссийскую истерию © предоставлено Эльвирой Мирсалимовой Шпаковский, который до сих пор не прокомментировал фотографию с фашистским зигованием на фоне бчбшного флага и ношением фашистской формы, обрушился на известного российского политолога Виталия Третьякова.

И в качестве некого «аргумента» Шпаковский на голубом глазу заявил: дескать, вот Лукашенко сказал, что надо налаживать диалог, и, видите, в Витебске собрались. Хотя мероприятие состоялось именно вопреки словам и действиям Лукашенко.

Ведь столько раз мы настойчиво указывали на необходимость скорейшего конструктивного диалога, на необходимость наполнения политического поля реальным содержанием, видя в этом выход из создавшегося кризиса. Сколько раз мы заявляли, что нужно не говорить о диалоге, а сделать всё, чтобы этот диалог состоялся.

Будем оптимистами. Начало положено. Искренне, от души благодарю всех без исключения участников прошедшего мероприятия. Все хотят жить в красивой богатой и мирной стране, но у всех разное видение, каким путём этого достичь. Поэтому диалог сейчас жизненно необходим.