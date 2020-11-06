Украинцев запугали шаурмой с начинкой из коронавируса - фото
Украинцев запугали шаурмой с начинкой из коронавируса - фото
© Joe / flickr
«Больным нужно поддерживать водно-солевой баланс. Следует избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов, и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды», — заявил врач.

По его словам, соленая пища делает кровь более густой.

«Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет Covid-19», — заключил Кузьменко.

Врач добавил, что также надо отказаться от употребление алкоголя, он также способствует обезвоживанию организма.