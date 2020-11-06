Все западные элиты, за исключением ряда стран вроде Польши и Израиля, мечтают о победе на президентских выборах в США Джо Байдена. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Кто и как выбирает президента США. Просто о сложном © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

В США 3 ноября прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, а также 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.

Основными соперниками стали республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша—старшего — в 1988-м, Билла Клинтона — в 1992-м, Барака Обамы — в 2008-м и Трампа — в 2016-м, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Байден.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.