«Но ясно, что они не пойдут по белорусскому сценарию, как Литва и Польша, и не будут признавать кого-то избранным лидером до того, как там ситуация устаканится. Потому что цена может быть очень большой», — подчеркнул он.
В США 3 ноября прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, а также 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.
Основными соперниками стали республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша—старшего — в 1988-м, Билла Клинтона — в 1992-м, Барака Обамы — в 2008-м и Трампа — в 2016-м, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Байден.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.