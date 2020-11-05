Во время типичного кашля в воздух попадает тысячи капель в широком диапазоне размеров. Исследование показало, что капля от кашля размером 100 микрометров может перемещаться на расстояние до 6,6 метра при скорости ветра 2 м/с.
Если человек болен коронавирусом, то окружающие смогут заразиться от него даже после испарения капель в воздухе.
«Испаряющаяся капля сохраняет нелетучие вирусные компоненты, поэтому вирусная нагрузка эффективно увеличивается. Это означает, что испарившиеся капли, которые становятся аэрозолями, более восприимчивы к вдыханию глубоко в легкие, что вызывает инфекцию в нижних дыхательных путях, чем более крупные неиспарившиеся капли», — рассказал автор исследования доктор Хунъин Ли.
Большие капли с вирусом, которые от тяжести падают на землю, могут перемещаться на расстояние около метра даже без ветра. Средние же капли могут перемешаться на разные расстояния в зависимости от условий.