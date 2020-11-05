Капли жидкостей, зараженных коронавирусом, могут распространяться на расстояние более шести метров, уверены ученые из Агентства науки, технологий и исследований (A*STAR) в Сингапуре. Об этом на днях сообщило издание The Mirror

Болейте на здоровье. На Украине продают поддельные результаты теста на коронавирус © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк попадает тысячи капель в широком диапазоне размеров. Исследование показало, что капля от кашля размером 100 микрометров может перемещаться на расстояние до 6,6 метра при скорости ветра 2 м/с.

Если человек болен коронавирусом, то окружающие смогут заразиться от него даже после испарения капель в воздухе.

«Испаряющаяся капля сохраняет нелетучие вирусные компоненты, поэтому вирусная нагрузка эффективно увеличивается. Это означает, что испарившиеся капли, которые становятся аэрозолями, более восприимчивы к вдыханию глубоко в легкие, что вызывает инфекцию в нижних дыхательных путях, чем более крупные неиспарившиеся капли», — рассказал автор исследования доктор Хунъин Ли.

Большие капли с вирусом, которые от тяжести падают на землю, могут перемещаться на расстояние около метра даже без ветра. Средние же капли могут перемешаться на разные расстояния в зависимости от условий.