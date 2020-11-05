В случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США белорусская повестка может вернуться в политическое поле Америки. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Дмитрий Болкунец

«Трамп как-то очень нейтрально к этому всему [протестам и реакции властей после президентских выборов в Белоруссии] относился, а Байден и его окружение могут сильно пощекотать нервы [Александру] Лукашенко, учитывая, что и посол новый скоро должен прибыть, и к Лукашенко в Америке негативное отношение со стороны всей политической элиты страны», — сообщил он.

Белорусский эксперт Дзермант сказал, сможет ли Байден навредить России через Белоруссию © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Дональд Трамп вряд ли понимал, где находится Белоруссия, поскольку для США она не имеет серьезного значения, Александр Лукашенко, как политический долгожитель, в Америке известен.

По словам Болкунца, белорусского президента называют диктатором и «давно хотят от него избавиться». Он также отметил, что Лукашенко недальновидно пожелал победы Трампу.

«Если победит Байден, то тот будет ненавидеть Лукашенко. А еще его вся партия Трампа будет ненавидеть, потому что он «накаркал», — подчеркнул Болкунец.

Кроме того, он отметил, что в случае прихода к власти Байдена Штаты могут задействовать Лукашенко для усиления антироссийской политики.

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