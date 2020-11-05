В случае победы Джо Байдена на выборах в США белорусская повестка может снова появиться в политическом поле Америки, считает политолог Дмитрий Болкунец

Об этом российско-белорусский политолог рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах будет добиваться введения санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружения.

— Дмитрий, как вы считаете, имеют ли США какие-то реальные рычаги давления на Белоруссию?

— Имеют огромные рычаги влияния на Беларусь. Во-первых, через Америку принимаются многие пакеты экономической помощи, например МВФ. Если Беларусь обратится в МВФ и захочет получить помощь, то ей в этом могут отказать по инициативе США. То же касается пакетов других экономических мер, вопроса переговоров в рамках ВТО и ряда других мероприятий.

Дмитрий Болкунец: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Это будут очень жесткие санкции со стороны США, потому что персональные санкции ни на что особо не влияют, кроме как немножко раздражают Александра Григорьевича Лукашенко и его окружение. Но они, как правило, все равно находят возможность ездить на разные площадки, в том числе в Штаты, например, на площадку ООН, получают диппаспорт и свободно едут. Их там, видимо, под конвоем выгуливают по Манхэттену, но это так, санкции курам на смех.

А вот экономические меры могут жестко сыграть против Лукашенко, это будет его бесить. И я не исключаю, что приход Байдена может снова привлечь тему белорусской повестки в политическое поле США. Трамп как-то очень нейтрально к этому всему относился, а Байден и его окружение могут сильно пощекотать нервы Лукашенко, учитывая, что и посол новый скоро должен прибыть, и к Лукашенко в Америке негативное отношение со стороны всей политической элиты страны — его давно называют диктатором, давно хотят от него избавиться, но пока никак не получается.

— Как изменились американо-белорусские отношения за период президентства Трампа?

— Да, Трамп фактически разморозил отношения Беларуси и США. Нужно напомнить, что родители зятя Трампа [Джареда] Кушнера родились на территории Беларуси, они, можно сказать, земляки. Лукашенко искал любой повод, чтобы подружиться с Кушнером, Трампу отправлял какие-то салфеточки льняные — пытался найти какие-то возможности с ним контакт наладить. Но Трамп, думаю, не особо понимал, где находится Беларусь — то ли в Африке, то ли в Азии, потому что это не имеет никакого серьезного значения для Америки. При этом Лукашенко в Америке известен, все-таки он политический долгожитель: в США уже 4–5 президентов поменялось, а Лукашенко до сих пор правит.

Америка, конечно, свои экономические интересы преследовала в Беларуси: поставка нефтепродуктов и так далее, но мы видим, что это все провалилось и вся эта история с танкерами, которыми Лукашенко пугал или, скорее, даже смешил Россию, закончилась ничем и привела в том числе к экономическому кризису в стране.

— Для Лукашенко все же лучше, чтобы победил Трамп?

— Да, для Лукашенко лучше, чтобы победил Трамп. Он ему пожелал победы, но он совершил ошибку, потому что если победит Байден, то тот будет ненавидеть Лукашенко. А еще его вся партия Трампа будет ненавидеть, потому что он «накаркал». Поэтому, я считаю, что Лукашенко здесь неправильно повел себя.

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— А что насчет американских баз, которые планируют построить в Польше? Это же трамповские базы. Если он победит, как это повлияет на Белоруссию?

— Я думаю, что базы — это больше лоббирование интересов со стороны американского ВПК и попытка Польши иметь возможность быть на виду у Штатов, потому что это связано с финансами, которые идут и в Польшу. И Польша хотела бы быть представителем Америки в этом регионе, привлекая в том числе какие-то финансовые возможности.

Россия могла бы ответить, если бы хотела, разместив в Беларуси какие-то военные базы или поставив «Искандеры», но в этом сейчас нет никакой необходимости, и это никому не нужно. Думаю, что базы — это тема, уже отошедшая на второй план, пусть Польша с Америкой с этим разбираются.

— Будет ли Байден пытаться через Белоруссию тем или иным образом навредить России? Если да, то каким?

— Да, легко. Если Байден победит, Лукашенко может быть задействован как инструмент антироссийского действия. Потому что идеальное оружие против России — это Лукашенко. Нет ни одного политика в мире, который бы столько раз оскорблял российское руководство, и Россия каждый раз закрывала на это глаза, еще и деньги давала ему. При этом Лукашенко никогда публично не извинялся перед Россией за оскорбления и провокации, которые он совершал: последними были громкий инцидент с «вагнеровцами» и высылка российских журналистов.

Америка могла бы этим воспользоваться: зная, что воздействие на Лукашенко со стороны России ограниченно, она могла бы таким образом пытаться, играя на противоречиях, дразнить Москву. Потому что вряд ли России нравятся руководители, пусть даже союзного государства, которые ведут себя таким образом. Он никакой не партнер, он человек, который не выполняет договоренности, пытается стравливать русских с белорусами, католиков с православными.

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Конечно, Америка будет этим пользоваться через разные НКО-фонды. Я приветствую поддержку разных НКО, но она должна носить национальный характер. В Белоруссии нет программ поддержки гражданских инициатив, а Россия в этом направлении провалила свою политику, никто Беларусью не занимался. Поэтому у России сейчас даже нет опоры, на которую можно рассчитывать, в виде каких-то гражданских организаций.