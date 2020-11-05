«Мы хотим порекомендовать установить час для пожилых людей. Порекомендовать субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например с 10 до 12, когда бы мы все понимали, что это время для людей 60+ лет», — отметил Ляшко.
Он отметил, что такие меры — это европейская практика, а также добавил, что большинство летальных исходов от коронавируса приходится на пожилых людей.
По данным СНБО, на Украине за время пандемии коронавирус диагностировали у 420 617 человек, 7731 скончался, 176 404 выздоровели.