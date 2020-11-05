На Украине пенсионерам могут ограничить время для посещения аптек и магазинов. Об этом в интервью Радио НВ 4 ноября рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

«Мы хотим порекомендовать установить час для пожилых людей. Порекомендовать субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например с 10 до 12, когда бы мы все понимали, что это время для людей 60+ лет», — отметил Ляшко.

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По данным СНБО, на Украине за время пандемии коронавирус диагностировали у 420 617 человек, 7731 скончался, 176 404 выздоровели.