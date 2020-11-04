Власти американского штата Калифорния расследуют сообщения о поддельном избирательном участке. Об этом 4 ноября сообщает газета Los Angeles Times

Между Трампом и Байденом: какой президент США выгоднее властям Украины © AP, David Goldman создал участок в городе Вестминстер, принимал у граждан бюллетени для голосования и выдавал им фальшивые наклейки «Я проголосовал».

Для разбирательства на место прибыли представители местных властей.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований США расследует попытку повредить выборам президента с помощью телефонных и СМС-роботов. Известно о десятках миллионов автоматических звонков с призывом «оставаться дома». Чаще всего речь шла о звонке с неизвестного номера со сгенерированным женским голосом.