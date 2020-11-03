Заявления кандидата в президенты США Джо Байдена о том, что Россия — главный враг США, - это попытка реанимировать миф холодной войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец

Кто и как выбирает президента США. Просто о сложном © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Россия простым американцам неинтересна. Заявления о том, что Россия — враг, это предвыборная болтовня, которая сейчас уже не работает. Это для нас очень хорошо, потому что внимание к России будет снижаться и нас оставят в покое», — объяснил собеседник издания.

В геополитических раскладах Россия выглядит скорее как союзник Соединенных Штатов. Потому что Россия точно не экономический конкурент США, а стратегическое сотрудничество с Россией может дать много плюсов.

Вполне возможно, что такая точка зрения будет преобладать, и мы увидим улучшение американо-российских отношений, добавил Алексей Зубец.

Полностью интервью можно прочитать здесь.