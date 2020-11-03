Эксперт рассказал, что согласно недавнему исследованию Института Гэллапа, Россия в приоритете американского общественного мнения занимает одно из последних мест.
«Россия простым американцам неинтересна. Заявления о том, что Россия — враг, это предвыборная болтовня, которая сейчас уже не работает. Это для нас очень хорошо, потому что внимание к России будет снижаться и нас оставят в покое», — объяснил собеседник издания.
В геополитических раскладах Россия выглядит скорее как союзник Соединенных Штатов. Потому что Россия точно не экономический конкурент США, а стратегическое сотрудничество с Россией может дать много плюсов.
Вполне возможно, что такая точка зрения будет преобладать, и мы увидим улучшение американо-российских отношений, добавил Алексей Зубец.
Полностью интервью можно прочитать здесь.