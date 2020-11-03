По его словам, в плане политического давления и для Белоруссии, и для России больше проблем принес бы Байден, который, в отличие от Трампа, не является сторонником изоляциониста и намерен продвигать американское видение международных отношений и политики вовне.
«Но с другой стороны, это позволит и Белоруссии, и России, может быть, стать более однозначными в своей политике и избавиться от многовекторности, потому что и у России были какие-то иллюзии относительно налаживания отношений с США. Может быть, это нас подтолкнет теснее сблизиться между собой и, например, с Китаем, Ираном в рамках какого-то евразийского сотрудничества», — отметил Дзермант.
Что касается Трампа, то он, по словам эксперта, менее заинтересован во внешнем экспансионизме, чем его оппонент, и его политика будет привычной для Москвы и Минска.
На президентских выборах в США, которые состоялись 3 ноября, основными соперниками стали республиканец Трамп и демократ Байден. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша-старшего — в 1988, Билла Клинтона — в 1992, Барака Обамы — в 2008 и Трампа — в 2016, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Байден.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.