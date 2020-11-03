По словам Малышевой, у людей группы риска, к которым относятся пожилые люди и дети, «поверхностное дыхание», поэтому уровень кислорода, поступающего в их кровь при дыхании через маску, значительно снижается.
А вот уровень углекислого газа, скапливающегося под средством защиты, по словам медика, возрастает, что чревато для здоровья.
В качестве доказательства ведущая показала эксперимент. Она попросила 90-летнюю гостью студии надеть маску и находится в ней в течение эфира. В это время женщине замеряли уровень насыщения крови кислородом. И он действительно значительно упал к концу эксперимента.
Малышева не первый врач, кто критикует активное ношение масок, до нее подобные выводы уже делали бельгийские ученые, которые также проводили эксперименты с этим средством защиты.