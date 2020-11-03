В Верховной Раде не было необходимых для увольнения судей Конституционного суда Украины (КСУ) 226 голосов, однако президент Владимир Зеленский мог убедить депутатов на заседании фракции «Слуга народа». Об этом украинский правозащитник Владимир Чемерис сказал в интервью изданию Украина.ру

«Мне как неюристу понятно»: Погребинский оценил законность решения КСУ по НАПК © Владимир Трефилов

По словам Чемериса, в Верховной Раде нет необходимых 226 голосов для того, чтобы проголосовать за проект Зеленского, который «абсолютно антиконституционен».

«Ни Верховная Рада, ни президент не могут отменять решения Конституционного суда. Ни ВР, ни президент по Конституции не имеют права увольнять судей КС. Поэтому, насколько я понимаю, до сих пор нет голосов», — сказал правозащитник.

В то же время он не исключил, что Зеленскому удалось убедить депутатов принять свою позицию на заседании фракции «Слуга народа», на котором замглавы фракции Евгения Кравченко заявила, что власть должна срочно принять ряд решений, иначе суд вынесет другие вердикты, которые «заблокируют путь Украины в Европу».

Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции», в частности, пункт об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Таким образом, КСУ лишил ведомство контроля над е-декларированием судебной ветви власти. С точки зрения суда, так как НАПК относится к исполнительной власти, оно не может вмешиваться в деятельность судебных органов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.