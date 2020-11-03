Ранее Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны, после чего подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ, который будет рассмотрен 3 ноября.
По словам Чемериса, в Верховной Раде нет необходимых 226 голосов для того, чтобы проголосовать за проект Зеленского, который «абсолютно антиконституционен».
«Ни Верховная Рада, ни президент не могут отменять решения Конституционного суда. Ни ВР, ни президент по Конституции не имеют права увольнять судей КС. Поэтому, насколько я понимаю, до сих пор нет голосов», — сказал правозащитник.
В то же время он не исключил, что Зеленскому удалось убедить депутатов принять свою позицию на заседании фракции «Слуга народа», на котором замглавы фракции Евгения Кравченко заявила, что власть должна срочно принять ряд решений, иначе суд вынесет другие вердикты, которые «заблокируют путь Украины в Европу».
Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции», в частности, пункт об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Таким образом, КСУ лишил ведомство контроля над е-декларированием судебной ветви власти. С точки зрения суда, так как НАПК относится к исполнительной власти, оно не может вмешиваться в деятельность судебных органов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.