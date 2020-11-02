Янченко полагает, что украинские налогоплательщики не должны содержать орган, «который систематически сносит антикоррупционное законодательство и разрушает репутацию Украины в глазах всего цивилизованного мира».
Оставшиеся в бюджете 109 млн гривен (почт 307 млн рублей) соратница Зеленского предложила выделить на поддержку учебных заведений на линии разграничения в Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который прекратит полномочия всех судей Конституционного суда Украины. Решение главы государства стало ответом отмену Конституционным судом антикоррупционных норм в законодательстве, в том числе признал неконституционными некоторые положения закона «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.
Ряд оппозиционных партий заявили, что решение Конституционного суда может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.