Неизвестно, кто контролирует качество тестов на коронавирус на Украине, сказал известный украинский врач Евгений Комаровский в интервью Украина.ру, опубликованном 31 октября

Он отметил, что слишком часто тесты дают противоречивые результаты, и усомнился в их качестве.

«Тесты на коронавирус превратились в удачную бизнес-модель. Я не знаю, кто контролирует качество этих тестов. Я, врач!», — подчеркнул Комаровский.

По его словам, украинский Научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены не справляется со своими функциями в том, что касается контроля качества тестов, при этом на него тратятся средства налогоплательщиков.

Комаровский предложил «закрыть этот институт и деньги направить на аппаратуру» и кислород, которого также не хватает в больницах.

Зимой ожидается усиление пандемии коронавируса. Как с инфекцией борются на Востоке и на Западе © REUTERS, Bing Guan здесь.

К 30 октября Украине впервые число больных COVID-19 за сутки превысило 8 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны страны. Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается.

Всего с начала пандемии на Украине заболели 378 729 человек, 155 026 (+3394) — выздоровели, 7041 (+173) — скончались. Число умерших за сутки также стало новым антирекордом.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.