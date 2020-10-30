В чернобыльском клипе группы KAZKA увидели русский след - видео
В чернобыльском клипе группы KAZKA увидели русский след - видео
© Facebook KAZKA
Тимма выбрал маску с изображением «лица» скелета, а сама певица предпочла маску, изображающую лик богини смерти Санты Муэрте.

В мексиканских легендах этот персонаж не носит негативного значения, а наоборот, помогает живым и мертвым встретиться в единственный возможный для этого день в году — Хэллоуин.

Седокова стала богиней смерти - фото
© Скриншот/Анна седокова/Инстаграм

Седокова и Тимма в браке почти 2 месяца. Спортсмен сделал ей предложение не смотря на большую разницу в возрасте: ей 37 лет, ему — 28, и наличие у Седоковой троих детей от предыдущих браков с футболистом Валентином Белькевичем и бизнесменом Максимом Чернявским.

Пара живет в Москве вместе с двумя детьми артистки, еще одна дочь украинской певицы проживает в США со своим отцом.