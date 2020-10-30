Седокова стала богиней смерти - фото

Экс-участница украинской группы ВИА Гра Анна Седокова вместе со своим мужем латвийским баскетболистом Янисом Тиммой выбрала наряд для праздника Хэллоуин, об этом артистка рассказала в своем Instagram 30 октября

В чернобыльском клипе группы KAZKA увидели русский след - видео © Facebook KAZKA

В мексиканских легендах этот персонаж не носит негативного значения, а наоборот, помогает живым и мертвым встретиться в единственный возможный для этого день в году — Хэллоуин.

Седокова и Тимма в браке почти 2 месяца. Спортсмен сделал ей предложение не смотря на большую разницу в возрасте: ей 37 лет, ему — 28, и наличие у Седоковой троих детей от предыдущих браков с футболистом Валентином Белькевичем и бизнесменом Максимом Чернявским.

Пара живет в Москве вместе с двумя детьми артистки, еще одна дочь украинской певицы проживает в США со своим отцом.