Ранее президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны, после чего подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ.
Погребинский не исключил, что подобное решение может повлечь для президента определенные политические последствия.
«Но дело в том, что среди тех, кто категорически не согласен с этим, по-моему, будет не только "Оппозиционная платформа — За жизнь", это моя гипотеза. Короче говоря, важно, что в парламенте даже и речи быть не может о какой-то процедуре импичмента, потому что не соберутся голоса», — сказал эксперт.
Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции», в частности, пункт об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Таким образом, КСУ лишил ведомство контроля над е-декларированием судебной ветви власти. С точки зрения суда, так как НАПК относится к исполнительной власти, оно не может вмешиваться в деятельность судебных органов.
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