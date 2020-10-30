В Верховной Раде Украины не наберется достаточного количества голосов, чтобы инициировать процедуру импичмента президента. Об этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру

Это конституционный переворот: соцсети про судебный и политический кризисы на Украине © из открытых источников Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны, после чего подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ.

Погребинский не исключил, что подобное решение может повлечь для президента определенные политические последствия.

«Но дело в том, что среди тех, кто категорически не согласен с этим, по-моему, будет не только "Оппозиционная платформа — За жизнь", это моя гипотеза. Короче говоря, важно, что в парламенте даже и речи быть не может о какой-то процедуре импичмента, потому что не соберутся голоса», — сказал эксперт.

Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции», в частности, пункт об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Таким образом, КСУ лишил ведомство контроля над е-декларированием судебной ветви власти. С точки зрения суда, так как НАПК относится к исполнительной власти, оно не может вмешиваться в деятельность судебных органов.

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