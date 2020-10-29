Причиной закрытия границ стала эпидемическая обстановка в сопредельных странах. Тем не менее пункт пропуска в аэропорту Минска продолжит работать без ограничений.
Запрет на въезд не распространяется на сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, водителей, совершающих международные автомобильные перевозки, членов поездных и локомотивных бригад.
В четверг, 29 октября, Александр Лукашенко, назначая новых помощников по Гродненской, Брестской областям и Минску, распорядился закрыть госграницу, чтобы обеспечить безопасность страны. При этом глава государства отметил, что не нужно делать из границы «железный занавес».