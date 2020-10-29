Власти Белоруссии с 29 октября ограничили въезд в страну для некоторых категорий граждан Латвии, Литвы, Польши и Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии

Лукашенко описал что будет, если НАТО вторгнется в Белоруссию © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

Запрет на въезд не распространяется на сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, водителей, совершающих международные автомобильные перевозки, членов поездных и локомотивных бригад.

В четверг, 29 октября, Александр Лукашенко, назначая новых помощников по Гродненской, Брестской областям и Минску, распорядился закрыть госграницу, чтобы обеспечить безопасность страны. При этом глава государства отметил, что не нужно делать из границы «железный занавес».