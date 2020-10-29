В Лионе на улице задержали мужчину с ножом в руках – сообщается, что он планировал теракт. Об этом в четверг, 29 октября, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на телеканал CNews

Отмечается, что это уже третий подобный инцидент во Франции за сутки.

Во Франции после атаки в Ницце введен план противодействия терроризму © РИА Новости, Nikolas Profoto | Перейти в фотобанк

Второй случай произошел в Авиньоне — там мужчина с криками «Аллах акбар» пытался напасть на полицейских, его застрелили.

В пятницу, 16 октября, выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил преподавателя, показавшего ученикам карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда.

Позднее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что в стране продолжат публиковать карикатуры на ислам. Заявление главы государства вызвало бурную реакцию среди мусульман, заявление Макрона осудил в том числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.