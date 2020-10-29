Он отметил, что в странах, активно вмешивавшихся в дела Белоруссии, усилились внутриполитические проблемы.
Лукашенко вспомнил о протестах в Польше и поражении правящей партии на парламентских выборах в Литве: «вмешались в Беларусь — потеряли власть», подчеркнул президент.
«А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление», — напомнил Лукашенко.
«Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя», — добавил он.
Президент также сказал, что «надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним».