Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал провальный результат партии главы украинского государства Владимира Зеленского «Слуга народа» на местных выборах. Слова Лукашенко приводит агентство БелТА 29 октября

Лукашенко большой и маленький. Как власть и оппозиция Белоруссии имитируют бурную деятельность © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Лукашенко вспомнил о протестах в Польше и поражении правящей партии на парламентских выборах в Литве: «вмешались в Беларусь — потеряли власть», подчеркнул президент.

«А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление», — напомнил Лукашенко.

«Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя», — добавил он.

Президент также сказал, что «надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним».