Широкую известность среди украинцев доктор Комаровский получил во время пандемии коронавируса, давая советы по борьбе с COVID-19. На этот раз врач-педиатр поделился секретами кипячения воды, отвечая на многочисленные вопросы новоиспеченных родителей о безопасности использования проточной воды.
«Вода кипятится для того, чтобы ее дезинфицировать. Если есть сомнения в качестве воды, если высоко вероятно ее микробное загрязнение, если ребенок пьет эту воду, тогда, конечно же, лучше кипятить. То же самое, если вода используется для приготовления смесей», — рассказал Комаровский.
А вот купать малышей медик порекомендовал в обычной воде из под крана, пропущенной через фильтр. Кипячение воды для принятия ванн Комаровский назвал необоснованно затратным, и напомнил, что избыток чистоты нередко приводит к аллергическим реакциям.
Больший вред по словам педиатра, детям наносит не отсутствие кипячения, а слишком горячая вода, следы от которой подчас остаются на всю оставшуюся жизнь.