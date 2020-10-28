Врач-педиатр Евгений Комаровский дал рекомендации когда стоит кипятить воду, а когда нет, об этом медик записал видеоролик, который опубликовал Hyser 28 октября

Широкую известность среди украинцев доктор Комаровский получил во время пандемии коронавируса, давая советы по борьбе с COVID-19. На этот раз врач-педиатр поделился секретами кипячения воды, отвечая на многочисленные вопросы новоиспеченных родителей о безопасности использования проточной воды.

«Вода кипятится для того, чтобы ее дезинфицировать. Если есть сомнения в качестве воды, если высоко вероятно ее микробное загрязнение, если ребенок пьет эту воду, тогда, конечно же, лучше кипятить. То же самое, если вода используется для приготовления смесей», — рассказал Комаровский.

Комаровский рассказал, как защитить детей от коронавируса © http://www.komarovskiy.net/photo

Больший вред по словам педиатра, детям наносит не отсутствие кипячения, а слишком горячая вода, следы от которой подчас остаются на всю оставшуюся жизнь.