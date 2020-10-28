Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал экс-кандидата в президенты Белоруссии и лидера оппозиции Светлану Тихановскую ведьмой и призвал повесить ее в центре Минска. Такие слова от политика прозвучали в прямом эфире программы «60 минут» телеканала «Россия 1» 27 октября

«Нужно выкрасть из гостиницы, привезти и повесить в центре Минска, чтоб все видели. Как [премьер-министр Российской Империи Петр] Столыпин вешал. Какая-то стервотная бабенка, посмотрите на это мерзкое лицо — ведьма, чудовище», — сказал Жириновский.

Лукашенко рассказал о следующем этапе цветной революции в Белоруссии © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Ранее лидер белорусской оппозиции объявила девствующему главе государства Александру Лукашенко ультиматум, в котором потребовала от него сложить полномочия, иначе 26 октября вся страна выйдет на забастовку.

Часть белорусов действительно вышло на стачку, но большинство крупных заводов продолжило работать.

Параллельно в стране прошли акции протеста, в ходе которых участники, по словам Лукашенко, блокировали автоматику на железной дороге. Это глава государства оценил как переход красной линии, за которой должен последовать реакция властей.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, тогда оппозиция выступила против результатов президентских выборов, считая их подтасованными.

По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его оппонент Светлана Тихановская 10%. Через несколько дней после выборов лидер оппозиции уехала в Литву. Там Тихановская находится по сей день.