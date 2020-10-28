Врачи назвали продукт, который помогает в профилактике коронавируса – сало. Об этом говорится в одном из эфиров программы «Ранок з Україною», передает издание «Вести-UA» 28 октября

Человеческий организм особенно нуждается в жирах в осенне-зимний период, отмечают эксперты. При этом по-настоящему пользу приносит только свежий продукт, а не копченый или засоленный.

Не Украина. Названа страна, жители которой больше всех едят сало © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк Людмила Гончарова посоветовала украинцам готовить своеобразный салат из сала: взять листовой салат, любую зелень и нарезать сало тоненькими кусочками и смешать все ингредиенты. Сбрызнуть оливковым, конопляным или льняным маслом, посолить гималайской солью — и можно подавать к столу.

Такая пища, утверждают диетологи, помогает организму справиться со многими болезнями и насыщает организм витаминами группы А и Е. Врачи уверяют — 50 грамм сала в день достаточно для хорошего самочувствия и крепкого здоровья.

А вот нагревать сало до температуры более 40 градусов не стоит — тогда оно теряет все свои полезные свойства.

При этом стоит отметить, что вылечить коронавирус одним лишь салом, к сожалению, невозможно.