Неизвестные продолжают попытки блокировки железнодорожного транспорта в Белоруссии. Об этом 27 октября в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова

По ее словам, за минувшие сутки было обнаружено более 20 случаев наложения металлической проволоки на рельсы.

«Во всех таких случаях на месте происшествия работали следователи, эксперты, милиционеры и железнодорожники. Сейчас правоохранители устанавливают причастных к правонарушениям лиц», — говорится в сообщении.

Что в будущем? Почему пророссийские силы в Белоруссии разобщены и раздроблены © REUTERS, Stringer Светланы Тихановской президенту Александру Лукашенко.

Напомним, Тихановская пообещала общенациональную забастовку и перекрытие дорог, если Лукашенко не откажется от власти и не отпустит политзаключенных.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.