По ее словам, за минувшие сутки было обнаружено более 20 случаев наложения металлической проволоки на рельсы.
«Во всех таких случаях на месте происшествия работали следователи, эксперты, милиционеры и железнодорожники. Сейчас правоохранители устанавливают причастных к правонарушениям лиц», — говорится в сообщении.
Всего с начала года на рельсах обнаружили 57 посторонних предметов, при этом 40% случаев произошли днем ранее, когда истек срок ультиматума лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской президенту Александру Лукашенко.
Напомним, Тихановская пообещала общенациональную забастовку и перекрытие дорог, если Лукашенко не откажется от власти и не отпустит политзаключенных.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.