За последние 4 месяца Украина поставила на зарубежные рынки на 16% меньше зерна, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Информационно-аналитический портал АПК Украины со ссылкой на данные Государственной таможенной службы 27 октября

С 1 июля по 26 октября Украина экспортировала 15 миллионов тонн зерна и зернобобовых культур, и это на 3 миллиона тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аграрии на грани дефолта. Засуха превращает Украину в ненадёжного поставщика зерна © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

Торговля Украины со странами Евросоюза в целом также сократилась, снижение оценивается в 16%, при этом импорт на Украину упал почти на 9%.

При этом экспорт электроэнергии из Украины хоть и ниже прошлогоднего почти на четверть, но его объем значительно вырос. За сентябрь страна поставила за рубеж 467,6 млн кВт/ч.

Электроэнергией Украину обеспечивают построенные еще в советское время атомные электростанции. Одна из них, Запорожская АЭС, является самой крупной в Европе.