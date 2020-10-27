С 1 июля по 26 октября Украина экспортировала 15 миллионов тонн зерна и зернобобовых культур, и это на 3 миллиона тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Частично ситуация связана с засухой, из-за которой объем урожая заметно снизился. Аграрии ждали помощи от правительства, чтобы оборудовать поля системами орошения, но программа агрострахования пока остается только на бумаге.
Торговля Украины со странами Евросоюза в целом также сократилась, снижение оценивается в 16%, при этом импорт на Украину упал почти на 9%.
При этом экспорт электроэнергии из Украины хоть и ниже прошлогоднего почти на четверть, но его объем значительно вырос. За сентябрь страна поставила за рубеж 467,6 млн кВт/ч.
Электроэнергией Украину обеспечивают построенные еще в советское время атомные электростанции. Одна из них, Запорожская АЭС, является самой крупной в Европе.