Жители Николаева, где с 26 октября ввели дополнительные карантинные ограничения, собираются на центральной площади города на митинг, чтобы выразить недовольство отменой культурных мероприятий и ограничениями в работе некоторых заведений. Об этом 27 октября сообщает «112 Украина»

Карантин сохраняет украинские семьи - Минюст © СС0, Pixabay

«На заседании председатель городского совета жалуется, что такой локдаун экономика не переживет, поэтому он пообещал обратиться в Кабинет министров с просьбой улучшить условия карантина, и чтобы разрешили работу различным предприятиям», — говорится в сообщении.

На Украине за последние сутки обнаружили 6677 новых случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирусом на Украине заразилась 355 601 человек, из них 6590 умерли (126 за последние сутки), 145 336 (+2799) — выздоровели.

В Николаеве за минувшие сутки COVID-19 заболели 260 человек, общее количество составило 5992.