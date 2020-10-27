Ограничения были введены, поскольку Николаев оказался в «красной зоне». По данным телеканала, с понедельника закрыли все детские сады, ТРЦ, кинотеатры, отменили концерты, а в общественном транспорте можно ездить только сидя.
«На заседании председатель городского совета жалуется, что такой локдаун экономика не переживет, поэтому он пообещал обратиться в Кабинет министров с просьбой улучшить условия карантина, и чтобы разрешили работу различным предприятиям», — говорится в сообщении.
На Украине за последние сутки обнаружили 6677 новых случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирусом на Украине заразилась 355 601 человек, из них 6590 умерли (126 за последние сутки), 145 336 (+2799) — выздоровели.
В Николаеве за минувшие сутки COVID-19 заболели 260 человек, общее количество составило 5992.